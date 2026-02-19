Jannik Sinner ha recuperato punti importanti contro Alcaraz a Doha, lasciando intendere che il suo obiettivo è salire in classifica. Durante il torneo, il talento italiano ha mostrato grande determinazione, vincendo un set decisivo contro il favorito spagnolo. La sua performance ha portato a un aumento consistente nel punteggio ATP, che potrebbe influenzare le prossime settimane di competizioni. Con questo risultato, Sinner si avvicina ulteriormente ai top ten, puntando a consolidare la propria posizione nel circuito. La strada verso il miglior ranking si fa più chiara.

Jannik Sinner è entrato nei tre mesi in cui ogni vittoria gli frutterà punti utili per il ranking ATP: non ci sono scarti all’orizzonte, non ci sono cambiali da onorare, tutto farà brodo per smuovere la classifica. Il motivo è presto detto: lo scorso anno dovette scontare una squalifica da inizio febbraio a inizio maggio e dunque non ottenne risultati, quindi è proprio in questo periodo che il numero 1 del mondo può avvicinarsi alla vetta della graduatoria internazionale occupata dallo spagnolo Carlos Alcaraz. I due grandi rivali stanno giocando il torneo ATP 500 Doha ed entrambi hanno raggiunto i quarti di finale, portando così a casa 100 punti: l’iberico ha pareggiato il riscontro di dodici mesi (venne eliminato dal ceco Jiri Lehecka) e dunque ha un salto in parità, mentre Sinner ha effettivamente migliorato il proprio bottino di quei cento punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti ha recuperato Sinner ad Alcaraz a Doha? Il nuovo distacco e le previsioni future

Quanti punti perde Sinner nel ranking ATP: il possibile distacco minimo e massimo da AlcarazJannik Sinner perde diversi punti nel ranking ATP dopo la sconfitta contro Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026.

Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP a Doha: inizia la fase senza scartiJannik Sinner può guadagnare fino a 500 punti nel ranking ATP a Doha, iniziando la fase senza scarti, mentre Carlos Alcaraz, già primo nel tabellone, punta a consolidare la sua posizione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.