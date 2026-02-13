Referendum giustizia ad Avellino il fronte del Sì | separazione delle carriere e riforma dell’autogoverno al centro del confronto

Il Comitato SÌ Separa ha organizzato oggi un incontro al Circolo della Stampa di Avellino, per spiegare i motivi del sì al referendum sulla giustizia. La riunione si è concentrata sulla proposta di dividere le carriere dei magistrati e di riformare l’autogoverno dei giudici. Durante l’evento, numerosi cittadini hanno ascoltato le argomentazioni a favore di questa modifica, con alcuni presenti che hanno portato esempi di casi recenti legati alla gestione autonoma dei giudici.

AVELLINO – Si è svolto oggi, al Circolo della Stampa di Avellino, l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì al referendum giustizia”, promosso dal Comitato SÌ Separa a sostegno del Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Un appuntamento concepito come momento di approfondimento e confronto sul quesito referendario, con interventi provenienti dal mondo forense, del giornalismo e dell’associazionismo civile. Ad aprire e moderare i lavori è stato Pier Camillo Falasca, direttore de L’Europeista. Hanno portato i saluti istituzionali Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino; Stefania Pavone, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento; Raffaela Manduzio, presidente dell’Assemblea di Azione Campania; Bruno Gambardella, presidente del Comitato Radicali Italiani; Giuseppe Vetrano, del Comitato Giuliano Vassalli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Giustizia ad Avellino: il referendum su separazione delle carriere accende il dibattito Referendum sulla separazione delle carriere: Avellino apre il confronto Questa mattina ad Avellino il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha dato il via a una serie di incontri sul tema del referendum che riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Giustizia, ad Avellino il confronto pubblico: Le ragioni del Sì al referendum; Referendum sulla Giustizia, ad Avellino incontro pubblico sulla separazione delle carriere; Le ragioni del sì al referendum giustizia: focus ad Avellino; Giustizia, ad Avellino il confronto pubblico: Le ragioni del Sì al referendum. Giustizia, ad Avellino il confronto pubblico: Le ragioni del Sì al referendumVenerdì 13 febbraio 2026, alle ore 17.30, al Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II), si terrà l’incontro pubblico dal titolo Le ragioni del Sì al referendum giustizia, promoss ... corriereirpinia.it Referendum giustizia, Avellino apre il confronto sulle ragioni del Si alla separazione delle carriereSeparazione delle carriere dei magistrati: il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino, pha aperto i lavori in vista dell’ imminente referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della magistratu ... irpiniaoggi.it REFERENDUM GIUSTIZIA: VOTA NO https://www.cgilmodena.it/p=105469 - facebook.com facebook Referendum giustizia, Gratteri replica alle polemiche: "Chi mi accusa è in malafede, loro sì che vogliono alzare lo scontro. Ma io ho superato il senso di paura trentacinque anni fa". #piazzapulita x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.