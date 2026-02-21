Lupi in Veneto | 7 esemplari assalgono cane da seguita allarme

Un branco di sette lupi ha attaccato un cane da seguita in Alto Polesine, causando grande preoccupazione tra i residenti. L'aggressione si è verificata vicino a una zona abitata, dove alcuni allevatori avevano segnalato segni di presenza degli animali selvatici nei giorni precedenti. La paura aumenta mentre si cercano soluzioni per proteggere le persone e il bestiame. La vicenda ha coinvolto anche i proprietari del cane, che hanno assistito impotenti alla scena.

Branco di lupi aggredisce un cane da seguita nell’Alto Polesine: cresce l’allarme tra residenti e allevatori. Un cane da seguita è stato attaccato da sette lupi durante una prova di lavoro in Veneto, nell’Alto Polesine, lo scorso fine settimana. L’episodio, avvenuto tra i comuni di Trecenta, Castelnovo Bariano, Ceneselli e Bergantino, ha riacceso il dibattito sulla crescente presenza di questi predatori e sui potenziali rischi per gli animali domestici e le persone. L’aggressione e il tempestivo intervento. L’incidente si è verificato durante una prova nazionale per cani da seguita su lepre, una competizione che ha coinvolto 109 concorrenti e venti squadre.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lupi, nel Lazio quindici esemplari rischiano l’abbattimentoIn Italia, circa 160 lupi possono essere abbattuti, con una presenza significativa nel Lazio, dove un decimo di questi esemplari si trova.

Aeroporto chiuso per lupi, "caccia" a quattro esemplari. Obiettivo far decollare il volo per TiranaAll’aeroporto Federico Fellini di Rimini-San Marino è in corso una nuova operazione di gestione di animali selvatici, con quattro lupi avvistati vicino all’area pista.

