Lupi nel Lazio quindici esemplari rischiano l’abbattimento

In Italia, circa 160 lupi possono essere abbattuti, con una presenza significativa nel Lazio, dove un decimo di questi esemplari si trova. La questione della gestione della fauna selvatica richiede attenzione e un equilibrio tra tutela e conservazione delle specie. È importante affrontare il tema con approccio scientifico e rispettoso dell’ambiente, considerando le implicazioni ecologiche e le normative vigenti.

L'Ispra ha stilato l'elenco degli esemplari che potranno essere abbattuti per ciascuna Regione: il Lazio è tra quelli dove il "prelievo" potrà essere più consistente Sono 160 i lupi che possono essere abbattuti in tutta Italia e circa il 10 per cento di questi proviene dal Lazio. I numeri sono la conseguenza del declassamento della protezione del lupo che è stata decisa a livello europeo. La specie è passata infatti dall'essere "rigorosamente protetta", poiché considerata in via di estinzione, a "protetta". L'Italia ha deciso di recepire immediatamente la norma con un decreto governativo.

