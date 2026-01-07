Aeroporto chiuso per lupi caccia a quattro esemplari Obiettivo far decollare il volo per Tirana

All’aeroporto Federico Fellini di Rimini-San Marino è in corso una nuova operazione di gestione di animali selvatici, con quattro lupi avvistati vicino all’area pista. La presenza degli esemplari ha comportato la temporanea chiusura dell’aeroporto e l’attivazione di misure di sicurezza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei voli, tra cui quello programmato per Tirana. La situazione resta sotto controllo mentre si prosegue con le operazioni di recupero.

Rimini, lupi “passeggeri” indesiderati: aeroporto chiuso per motivi di sicurezza - “Passeggeri” indesiderati sono stati avvistati ieri mattina all’interno dell’area dell’aeroporto di Rimini. corriereromagna.it

Lupi in zona aeroporto a Rimini: Beatriz Colombo, "allontanati in sicurezza" - Ne dà notizia Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d'Italia, che in una nota evidenzia: “Desidero rassicurare i cittadini: la chiusur ... altarimini.it

