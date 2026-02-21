L’uomo che non C’era di Silvio Toriello notizia del nuovo PodCast Nella Milano del 1874

Silvio Toriello racconta come Milano del 1874 fosse segnata da forti tensioni sociali e proteste improvvise. La causa principale risale alle difficoltà economiche e alle agitazioni lavorative che scuotono la città. Le sirene dei pubblici ufficiali interrompono le serate, mentre le manifestazioni esplodono senza preavviso tra le strade affollate. La narrazione si concentra sulle vite di persone comuni coinvolte in questo clima di instabilità, offrendo uno sguardo vivido sulla Milano di quel tempo.

È una Milano attraversata da tensioni politiche, scioperi, manifestazioni improvvise, sirene che squarciano la notte senza preavviso. Ma sotto il rumore evidente ce n’è un altro, più sottile, che si insinua nei cortili interni e nei vicoli: la paura. Non quella che esplode nei cortei, ma quella che si muove piano, scegliendo con cura dove fermarsi. Tutto comincia in una mattina fredda di gennaio, quando il corpo di una donna viene trovato vicino ai Navigli, adagiato sull’asfalto come se dormisse. Non ci sono segni evidenti di colluttazione, nessuna ferocia plateale. Le mani sono composte sul ventre, il viso quasi sereno. 🔗 Leggi su Citypescara.com

Silvio Toriello News Di cosa parla l’ultimo Podcast dal Titolo “L’altra che non c’era”Nel nuovo episodio del podcast “L’altra che non c’era”, si analizza il potere nascosto nei corridoi riservati.

SILVIO TORIELLO notizie del suo ultimo PodCast “Il Sindaco di Silicio”Silvio Toreillo ha lanciato il suo ultimo podcast,

