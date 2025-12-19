L’Ue vara un prestito-ponte da 90 miliardi di euro per l’Ucraina | ecco cosa prevede l’accordo del Consiglio Ue

L’Unione europea ha deciso di adottare un prestito-ponte da 90 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina, evitando di utilizzare i beni russi congelati. Dopo una lunga riunione a Bruxelles, i leader europei hanno scelto questa soluzione, che sarà finanziata tramite strumenti di debito comune, come alternativa alle discussioni sullo sfruttamento dei beni russi.

I leader dei Paesi dell'Unione europea non sono riusciti a raggiungere un accordo sull'uso dei beni russi congelati per finanziare l'Ucraina dopo 16 ore di riunione a Bruxelles del Consiglio dei capi di Stato e di governo dell'Ue, optando invece per un prestito-ponte da 90 miliardi di euro a favore di Kiev, che sarà finanziato da strumenti di debito comune. "Il Consiglio europeo conviene di fornire all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per gli anni 2026-2027 sulla base di un prestito dell'Ue sui mercati dei capitali coperto dal margine di manovra del bilancio dell'Ue", si legge nel comunicato finale del vertice.

