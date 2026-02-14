lunano pronto alla sfida pergolese chiede strada

Lunano si prepara a giocare una partita importante perché Pergolese chiede strada per avvicinarsi alla vetta del campionato. Le squadre di Promozione si sfidano tra oggi e domani, con tutte le gare che iniziano alle 15, eccezion fatta per un match che si disputa in orario diverso.

In Promozione le partite si dividono tra oggi e domani; tutte, tranne un’eccezione, iniziano alle ore 15. Queste le quattro gare odierne. Montemarcianese-Lunano. I padroni di casa, desiderosi di riscatto, attendono il Lunano voglioso di un bel risultato. "Come tutte le altre partite anche questa sarà una vera e propria battaglia – sottolinea il diesse del Lunano Matteo Dominici – contro una squadra molto ostica. I dettagli e soprattutto l’approccio giusto alla partita saranno fondamentali per riuscire a portare a casa punti preziosi". Vismara 2008-Nuova Real Metauro. "Gara delicata – dice il ds del Vismara Luca Carletti – contro la rivelazione del campionato di mister Ferri che dopo un periodo difficile ha ritrovato i tre puntiata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La corsa in testa al campionato si fa sempre più tesa.

