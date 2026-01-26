Castelfidardo super | in cassa altri tre punti
Castelfidardo supera Notaresco con un punteggio di 2 a 0. La partita ha visto in campo Petrucci, Bugari e altri giocatori, con sostituzioni nel secondo tempo. La vittoria permette alla squadra di accumulare tre punti importanti in classifica.
2 NOTARESCO 0: Petrucci, Bugari, Paramatti, Dompnier, Fiscaletti, Tarulli, Traini (1’ st Palestini), Clerici (39’ st Morais), Gallo, Abagnale, Valentino (25’ st Ascoli). Panchina: Osama, Dovhanyk, Ruini, Bartoli, Taddei Leandro, Selemby. All. Cuccù NOTARESCO: Boccanera, Formiconi, Arrigoni, Forcini (1’ st Pulsoni), Di Cairano (19’ st Gaetani), Ciutti (1’ st Di Giampietro), Belli (1’ st Zancocchia), Di Sabatino (33’ st Tataranni), Paudice, Pistillo, Quacquarelli. Panchina: Perri, Taddei, Lucchino, Scarpantoni. All. Vagnoni Arbitro: Testoni di Ciampino Reti: 28’ pt Di Cairano (aut.), 45’ pt Gallo (rig. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
