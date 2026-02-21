L’ultima arringa di Lagarde | adesso rinfaccia agli altri i difetti dell’Unione europea

Lagarde critica il sistema europeo, accusando i paesi più forti di usare il mercantilismo e la coercizione per dominare l’Unione. La presidente della Bce afferma che questa strategia crea squilibri e tensioni tra gli Stati membri. Durante l’ultima arringa, ha puntato il dito contro le politiche economiche di alcune nazioni, che influenzano le decisioni condivise. La discussione si concentra sulla necessità di riforme per rafforzare l’unità europea.

Il capo della Bce contesta il sistema globale fondato su «mercantilismo e coercizione». Ovvero, i pilastri dell'Ue a trazione franco-tedesca. Che lei fa di tutto per ripristinare. Christine Lagarde giura al Wall Street Journal che terminerà il suo ottennio a capo della Bce, iniziato nel 2019, smentendo la versione del Financial Times: il quotidiano britannico la dava in uscita anticipata, per consentire a Friedrich Merz ed Emmanuel Macron - soprattutto a Emmanuel Macron - di individuare il suo successore all'istituto di Francoforte prima delle presidenziali francesi del 2027, sulle quali incombe lo spettro della vittoria della destra.