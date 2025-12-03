Ricorrere agli asset russi per un prestito riparatore a Kiev | il dilemma dell’Unione europea da risolvere entro Natale

Il 18 dicembre i leader in Consiglio europeo si riuniranno per decidere come aiutare l’Ucraina ad avere sostenibilità finanziaria. A novembre Ursula von der Leyen ha dato alcune opzioni, tra cui smuovere i 180 miliardi della banca centrale russa depositati a Bruxelles (ma non saranno tutti d’accordo). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ricorrere agli asset russi per un prestito riparatore a Kiev: il dilemma dell’Unione europea da risolvere entro Natale

L'enorme importanza della biodiversità invisibile, dai microrganismi agli Estremofili e ai Tardigradi, e come la tecnologia ne permette l'osservazione. Focus sul suolo: il valore della meiofauna e le pratiche per rendere più fertili i nostri giardini senza ricorrere all - facebook.com Vai su Facebook

Asset russi congelati, l'oro di Mosca vale 200 miliardi. Ora l'UE studia come usarli per sostenere l'Ucraina - Dopo l’invasione dell’Ucraina, l’Ue ha congelato oltre 200 miliardi di asset russi. Segnala affaritaliani.it

Asset russi, cosa c’è dietro il no del Belgio all’uso per l’Ucraina - La Banca centrale europea dice no al piano Ue di versare 140 miliardi di euro all’Ucraina utilizzando i beni russi congelati perché violerebbe il suo mandato. Lo riporta formiche.net

Asset russi, la Bce boccia l’idea di Von der Leyen - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Asset russi, la Bce boccia l’idea di Von der Leyen" pubblicato il 3 Dicembre 2025 a firma di Cosimo Caridi ... Da ilfattoquotidiano.it

Ideona per gli asset russi. Ingegneria finanziaria per aiutare Kiev e non foraggiare Trump - La Commissione vuole arrivare al Consiglio Ue di dicembre con una proposta giuridica vincolante. huffingtonpost.it scrive

Gli asset russi sono la migliore carta dell'Ue per aiutare Kyiv (e salvarsi da Trump) - Ma resta le reticenze del Belgio, lo stato più interessato, e quelle di Italia e Francia che dovrebbero offrire le garanzie a Bruxelles. Riporta ilfoglio.it

Asset russi. Se l'Europa vuole la pace, le cambiali non bastano - Quale incentivo potrà mai avere Vladimir Putin a negoziare la fine del conflitto in Ucraina, o anche solo una tregua, dopo aver assistito sornione al pasticcio dell'Unione Europa sulla confisca degli ... Lo riporta huffingtonpost.it