Ricorrere agli asset russi per un prestito riparatore a Kiev | il dilemma dell’Unione europea da risolvere entro Natale

Vanityfair.it | 3 dic 2025

Il 18 dicembre i leader in Consiglio europeo si riuniranno per decidere come aiutare l’Ucraina ad avere sostenibilità finanziaria. A novembre Ursula von der Leyen ha dato alcune opzioni, tra cui smuovere i 180 miliardi della banca centrale russa depositati a Bruxelles (ma non saranno tutti d’accordo). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ricorrere agli asset russi per un prestito riparatore a kiev il dilemma dell8217unione europea da risolvere entro natale

© Vanityfair.it - Ricorrere agli asset russi per un prestito riparatore a Kiev: il dilemma dell’Unione europea da risolvere entro Natale

