Ponte sullo stretto adesso Salvini racconta che è una priorità dell’Unione Europea

Il Ponte sullo Stretto? “È una priorità per la stessa Ue”. Parola di Matteo Salvini. La nuova versione – ovvero che sia Bruxelles a chiedere all’Italia di edificare l’opera – il ministro delle infrastrutture l’ha enunciata ieri, rispondendo alla Camera a un’interrogazione sulle iniziative per la modifica delle procedure relative al progetto del Ponte sulla base dei pesantissimi rilievi mossi dalla Corte dei conti. “Il ponte serve all’Italia non a Salvini”: parola di Salvini. “Dal nostro punto di vista e dal punto di vista europeo il Ponte sullo Stretto porterà sviluppo, lavoro, meno traffico e meno inquinamento”, ha enunciato solennemente il ministro, “è un’infrastruttura che serve all’Italia non a Salvini e quindi farò di tutto perché l’Italia finalmente lo abbia”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ponte sullo stretto, adesso Salvini racconta che è una priorità dell’Unione Europea

