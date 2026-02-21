Luigi Di Maio inarrestabile | ora è anche Professore Onorario al King’s College London

Luigi Di Maio ha ricevuto il titolo di Professore Onorario al King's College di Londra, una nomina che ha sorpreso molti osservatori. La decisione nasce dal suo impegno nel settore della politica internazionale e delle relazioni estere, che ha portato a un riconoscimento accademico. La nomina si accompagna a una visita ufficiale nel Regno Unito, dove incontrerà docenti e studenti per discutere di sicurezza e cooperazione. La sua presenza all'università si inserisce in un progetto di dialogo tra politica e accademia.

Luigi Di Maio è stato nominato Professore Onorario presso il Dipartimento di Defence Studies del King's College London. Definirla "folgorante" sarebbe riduttivo. La carriera di Luigi Di Maio ha semplicemente dell'incredibile. Simbolo della "lotta alla povertà" targata Movimento 5 stelle tramite lo sgangherato quanto utile Reddito di cittadinanza, Giggino da Pomigliano d'Arco si è ritrovato a diventare deputato nel 2018 e Ministro dello Sviluppo economico e vice presidente del Consiglio nel Governo Conte I creato dai pentastellati con la Lega.