Luigi Di Maio professore onorario al King’s College di Londra

Luigi Di Maio è stato nominato professore onorario al King’s College di Londra, una delle università più antiche e rinomate del Regno Unito. La decisione ha attirato l’attenzione di studenti e docenti, interessati alla sua esperienza politica e diplomatica. La cerimonia di consegna si terrà la prossima settimana nel campus nel centro di Londra. La nomina si inserisce in un percorso di riconoscimenti internazionali per il suo impegno pubblico.

Luigi Di Maio è stato insignito della nomina a professore onorario del Dipartimento di Studi sulla Difesa del King's College di Londra Ad annunciarlo è lo stesso Di Maio sui suoi canali social. "Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione", ha scritto l'ex ministro degli Esteri italiano, oggi Rappresentante Speciale dell'Ue per il Golfo. Il Kings' College è la quarta più antica università britannica ed è considerato uno degli atenei più prestigiosi al mondo.