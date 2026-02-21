Luciano Capasso scomparso in un'escursione la madre | Offro 10mila euro se lo trovate

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è stato visto l’ultima volta durante un’escursione in Svizzera, poi è scomparso senza lasciare tracce. La madre ha annunciato di offrire 10 mila euro a chi riuscirà a trovarlo, preoccupata per il suo figlio. Le ricerche sul territorio si sono intensificate, coinvolgendo squadre di soccorso e volontari. La famiglia spera in un esito positivo e continua a cercarlo ovunque. La sua assenza preoccupa amici e conoscenti.