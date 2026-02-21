Lucca tragedia a San Michele | 50enne morto sospetto avvelenamento

A San Michele di Moriano, un uomo di 50 anni è morto in casa, forse a causa di una fuga di monossido di carbonio. La famiglia ha trovato il corpo senza vita e ha chiamato i soccorsi. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto, cercando di capire cosa abbia causato la possibile intossicazione. La vicenda ha scosso il quartiere, dove molti si chiedono come si sia potuto verificare un episodio così grave.

San Michele di Moriano, tragedia in una casa: uomo morto per possibile intossicazione da monossido di carbonio. Una tragedia si è consumata nelle prime ore di oggi a San Michele di Moriano, in provincia di Lucca, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. L’ipotesi più accreditata è un avvelenamento da monossido di carbonio, anche se le autorità sono al lavoro per accertare con precisione le cause del decesso e verificare le condizioni dell’impianto di riscaldamento. La comunità locale è sconvolta e attende con ansia l’esito delle indagini. L’allarme e il ritrovamento del corpo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Morto un cane della famiglia che vive con decine di gatti, sospetto avvelenamento: disposta l'autopsiaUn cane della famiglia che convive con decine di gatti in via Oreto è morto improvvisamente, sospettato di avvelenamento, e l’autopsia è stata disposta per chiarire le cause del decesso.

Lucca: trovato morto uomo di 50 anni a San Michele di Moriano. Si sospetta sia stato ucciso da monossido di carbonioA Lucca, un uomo di 50 anni è stato trovato morto a San Michele di Moriano, probabilmente vittima di avvelenamento da monossido di carbonio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.