Morto un cane della famiglia che vive con decine di gatti sospetto avvelenamento | disposta l' autopsia

Un cane della famiglia che convive con decine di gatti in via Oreto è morto improvvisamente, sospettato di avvelenamento, e l’autopsia è stata disposta per chiarire le cause del decesso.

L'assessore Ferrandelli, allertato dalla proprietaria, è corso nell'abitazione della zona di via Oreto: "Troppa pressione intorno al caso. Dobbiamo tutelare la salute degli animali, l'igiene pubblica ma anche queste persone". Sul posto anche la polizia, i vigili urbani e personale del canile municipale Un triste e inquietante episodio si aggiunge alla complicata vicenda che riguarda la famiglia che vive con decine di animali in casa nella zona di via Oreto. Uno dei cani della donna, che detiene nell'abitazione pure una novantina di gatti, è morto misteriosamente ieri sera. “Lei non esclude che sia stato avvelenato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su morto cane

Questa mattina nel sottopasso della stazione di Falciano del Massico è stato trovato il corpo senza vita di Paolo Ianniello, 29 anni.

La morte improvvisa di Benedetta Castagnari, 39 anni, ha sconvolto la comunità di Recanati.

Ultime notizie su morto cane

Argomenti discussi: Cane muore folgorato in pieno centro a Udine. Cavo scoperto in un tombino; Cavi scoperti sotto un tombino, cane di 40 chili muore folgorato; Il mio cane è morto dopo 11 anni: la segnalazione di una lavoratrice di Como sul lutto non riconosciuto sul lavoro; Mette la zampa su una pozzanghera e viene fulminato da una scarica elettrica: cane muore sul colpo.

Cane muore folgorato in pieno centro a Udine. Cavo scoperto in un tombinoL'husky di 10 anni ha appoggiato la zampa in una pozzanghera in via Pelliccerie ed è stato attraversato da una scarica elettrica ... rainews.it

Cane muore folgorato: ha messo una zampa in una pozzanghera vicino a un tombino durante la passeggiata in via PelliccerieUDINE - Una tranquilla passeggiata pomeridiana si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio, in via Pelliccerie a Udine, dove un cane è ... ilgazzettino.it

CANE MORTO FOLGORATO A UDINE | La ricostruzione dei Vigili del fuoco di Udine - facebook.com facebook