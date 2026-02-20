Lucca | trovato morto uomo di 50 anni a San Michele di Moriano Si sospetta sia stato ucciso da monossido di carbonio

A Lucca, un uomo di 50 anni è stato trovato morto a San Michele di Moriano, probabilmente vittima di avvelenamento da monossido di carbonio. La tragedia si è verificata in un’abitazione in via di Villa Mansi, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti dopo la richiesta del 118. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo e stanno indagando sulle cause, sospettando un’intossicazione causata da una fuga di gas. La polizia ha già avviato le verifiche sul caso.

SAN MICHELE DI MORIANO (LU) – Una squadra di Vigili del fuoco è intervenuta in via di Villa Mansi per accedere all'interno di un abitazione, su richiesta del 118. All'interno è stato trovato un cinquantenne privo di sensi. Nell'abitazione è stata riscontrata la presenza di monossido di carbonio, rilevata a livello strumentale. I vigili del fuoco hanno consegnato l'uomo al personale del 118, che purtroppo ne ha constatato il decesso. L'abitazione è stata messa in sicurezza. In corso le indagini per stabilire le cause precise della morte.