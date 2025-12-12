Udinese parla Runjaic | Vogliamo dimostrare che davanti ai nostri tifosi scendiamo in campo con il giusto coraggio | lo possiamo fare già contro il Napoli

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha espresso la volontà di dimostrare coraggio e determinazione già nella prossima sfida contro il Napoli, sottolineando l'importanza di scendere in campo con la giusta mentalità davanti ai propri tifosi. La squadra si prepara a una delle partite più impegnative della stagione, la trasferta contro i partenopei.

Udinese, Kosta Runjaic alla vigilia della sfida col Napoli: le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa L’Udinese si prepara ad affrontare una delle partite più impegnative della stagione: la trasferta di domenica contro il Napoli. Alla vigilia del match, mister Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara e analizzare i . Calcionews24.com

