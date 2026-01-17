Il Torino si prepara ad affrontare la Roma nel prossimo turno di Serie A, continuando il suo percorso sotto la guida di Baroni. Dopo i successi recenti, la squadra punta a migliorare la propria prestazione, con attenzione anche al mercato e alle strategie future. I tifosi sono pronti a sostenere i colori granata, in un momento di rinnovamento e ambizione per la stagione in corso.

2026-01-17 14:01:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Dopo il doppio colpaccio dell’Olimpico tra campionato, ad inizio stagione, e Coppa Italia, il più recente, il Torino di Baroni si prepara ad ospitare la Roma nel 21° turno di Serie A. Il tecnico granata parte dall’infermeria: “Sono fiducioso per entrambi, più per Ismajli che per Simeone, oggi i giocatori faranno un test”. E dall’ottimo score contro Gasperini: “Il merito non è mio ma dei giocatori, io considero uno dei più forti allenatori italiani Gasperini, tra i primi 10 in Europa, sto preparando i miei sotto tutti gli aspetti”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Vogliamo invertire la rotta davanti ai nostri tifosi”. Su Zapata e il mercato Toro…

Leggi anche: Torino, Baroni: «Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, alla nostra gente. Non si può uscire dal campo così. Su Zapata…»

Leggi anche: Udinese, parla Runjaic: «Vogliamo dimostrare che davanti ai nostri tifosi scendiamo in campo con il giusto coraggio: lo possiamo fare già contro il Napoli»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Torino: Baroni 'vogliamo invertire la rotta in casa' - "Ho tanto dolore per le sconfitte in casa e sto cercando di trasferirlo alla squadra: a volte abbiamo pagato l'eccesso di voglia di fare bene, di certo vogliamo invertire la ... tuttosport.com