Tuttosport – Vogliamo invertire la rotta davanti ai nostri tifosi Su Zapata e il mercato Toro…
Il Torino si prepara ad affrontare la Roma nel prossimo turno di Serie A, continuando il suo percorso sotto la guida di Baroni. Dopo i successi recenti, la squadra punta a migliorare la propria prestazione, con attenzione anche al mercato e alle strategie future. I tifosi sono pronti a sostenere i colori granata, in un momento di rinnovamento e ambizione per la stagione in corso.
Dopo il doppio colpaccio dell'Olimpico tra campionato, ad inizio stagione, e Coppa Italia, il più recente, il Torino di Baroni si prepara ad ospitare la Roma nel 21° turno di Serie A. Il tecnico granata parte dall'infermeria: "Sono fiducioso per entrambi, più per Ismajli che per Simeone, oggi i giocatori faranno un test". E dall'ottimo score contro Gasperini: "Il merito non è mio ma dei giocatori, io considero uno dei più forti allenatori italiani Gasperini, tra i primi 10 in Europa, sto preparando i miei sotto tutti gli aspetti".
