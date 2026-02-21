L’Occidente è finito dice Franco Maresco
Franco Maresco afferma che l’Occidente sta finendo, citando un senso di tristezza e rimpianto per le occasioni perse. Secondo il regista, la crisi si manifesta in un declino culturale e sociale evidente in molte città europee, dove i cambiamenti sono palpabili. Maresco sottolinea come le opportunità di intervento siano state molte, ma spesso non sfruttate. La sua analisi si basa su un’osservazione diretta delle trasformazioni in corso nelle aree urbane.
Teatro «I poeti non cadono in piedi», drammaturgia di Franco Maresco e Claudia Uzzo, da testi di Franco Scaldati: è andato in scena al Mercadante di Napoli, lo si rivedrà in estate a Gibellina Teatro «I poeti non cadono in piedi», drammaturgia di Franco Maresco e Claudia Uzzo, da testi di Franco Scaldati: è andato in scena al Mercadante di Napoli, lo si rivedrà in estate a Gibellina «Sta scurannu. chi pena; avissimu pututu fari tanti cuosi». Un rimpianto – che in qualche misura però ci autoassolve, di fronte a un ciclo naturale non controllabile – risuona in Lucio, opera di magnifico lirismo di Franco Scaldati.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La Sicilia come laboratorio del disastro e l'indignazione che non arriva mai. Parla Franco MarescoLa Sicilia si conferma ancora una volta come un laboratorio del disastro.
Marco Rubio: l’Occidente non è finito, ma l’Europa resta divisa su riarmo e nucleareMarco Rubio ha detto che l’Occidente non è morto, ma ha anche sottolineato che l’Europa è ancora divisa su questioni come il riarmo e il nucleare.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Marco Rubio: l’Occidente non è finito, ma l’Europa resta divisa su riarmo e nucleare; Rubio risponde a Merz: se l’Europa non apre gli occhi l’intero Occidente è finito; L’Occidente è finito, dice Franco Maresco; Rubio riapre il dialogo: Tra Usa ed Europa, legame indistruttibile. Abbiamo fatto errori ma insieme.
Marco Rubio: l’Occidente non è finito, ma l’Europa resta divisa su riarmo e nucleareIl segretario di Stato americano, Marco Rubio, conferma la linea della Casa Bianca: «Non cerchiamo di separarci ma di rivitalizzare un’antica amicizia». Intanto, Starmer e la Von der Leyen continuano ... panorama.it
Rubio: «Usa figli dell’Europa, ma non assisteremo inermi al declino dell’Occidente»Nel discorso alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, il segretario di Stato Usa ha usato toni più concilianti ed è stato salutato da una standing ovation liberatoria, dopo i timori della vigilia. N ... ilsole24ore.com
#teatro I poeti non cadono in piedi è stato in scena al Teatro Mercadante dal 13 al 15 febbraio. Lo spettacolo, con la regia e la drammaturgia di Franco Maresco e Claudia Uzzo, nasce da un’opera di filatura e intreccio dei testi di Franco Scaldati. x.com
Maresco ricorda Scaldati al Mercadante: I POETI NON CADONO IN PIEDI. L’AMARO CASO DEL TEATRANTE SCALDATI SECONDO FRANCO MARESCO drammaturgia e regia Franco Maresco e Claudia Uzzo a partire da alcuni testi di Franco Scaldati regist - facebook.com facebook