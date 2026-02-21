L’Occidente è finito dice Franco Maresco

Franco Maresco afferma che l’Occidente sta finendo, citando un senso di tristezza e rimpianto per le occasioni perse. Secondo il regista, la crisi si manifesta in un declino culturale e sociale evidente in molte città europee, dove i cambiamenti sono palpabili. Maresco sottolinea come le opportunità di intervento siano state molte, ma spesso non sfruttate. La sua analisi si basa su un’osservazione diretta delle trasformazioni in corso nelle aree urbane.

Teatro «I poeti non cadono in piedi», drammaturgia di Franco Maresco e Claudia Uzzo, da testi di Franco Scaldati: è andato in scena al Mercadante di Napoli, lo si rivedrà in estate a Gibellina Teatro «I poeti non cadono in piedi», drammaturgia di Franco Maresco e Claudia Uzzo, da testi di Franco Scaldati: è andato in scena al Mercadante di Napoli, lo si rivedrà in estate a Gibellina «Sta scurannu. chi pena; avissimu pututu fari tanti cuosi». Un rimpianto – che in qualche misura però ci autoassolve, di fronte a un ciclo naturale non controllabile – risuona in Lucio, opera di magnifico lirismo di Franco Scaldati.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La Sicilia come laboratorio del disastro e l'indignazione che non arriva mai. Parla Franco MarescoLa Sicilia si conferma ancora una volta come un laboratorio del disastro.

Marco Rubio: l’Occidente non è finito, ma l’Europa resta divisa su riarmo e nucleareMarco Rubio ha detto che l’Occidente non è morto, ma ha anche sottolineato che l’Europa è ancora divisa su questioni come il riarmo e il nucleare.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.