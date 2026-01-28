La Sicilia si conferma ancora una volta come un laboratorio del disastro. Franco Maresco commenta con amarezza:

Il ciclone Harry che ha colpito il sud Italia non è diventato un caso nazionale. "Ci si stupisce e si è solidali quando c’è un popolo che reagisce. Non quando tutto resta com’è. Neppure i siciliani si indignano più", dice il regista palermitano "Non vedo dove sia la novità". Franco Maresco risponde così quando gli si chiede perché il ciclone Harry, che tra il 19 e il 21 gennaio ha colpito Calabria, Sardegna e soprattutto la Sicilia orientale, non sia diventato un fatto nazionale. Nessuna diretta no-stop, nessuna mobilitazione di massa di artisti, nessuna colletta in sovrimpressione che scorre durante i film. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Sicilia come laboratorio del disastro e l'indignazione che non arriva mai. Parla Franco Maresco

Il suono del vulcano rappresenta la voce del nostro pianeta, proveniente da luoghi remoti e inesplorati.

