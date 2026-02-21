Locatelli salterà Juve Roma | ammonizione pesantissima per il centrocampista bianconero Cosa è successo col Como

Locatelli riceve un'ammonizione pesante durante la partita contro il Como, che gli farà saltare la prossima sfida contro Juventus e Roma. Il centrocampista bianconero ha commesso un fallo che ha portato al cartellino giallo, risultato decisivo per la sua assenza in una partita chiave. La decisione arriva dopo un episodio che ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti. La sua assenza influenzerà sicuramente la strategia della squadra.

Locatelli ammonito, il cartellino giallo preso contro il Como costa molto caro al mediano che salterà la prossima cruciale trasferta nella Capitale. La disastrosa domenica pomeriggio dell'Allianz Stadium si arricchisce purtroppo di un ulteriore capitolo ampiamente negativo per i colori bianconeri. Oltre alla tremenda delusione per l'andamento del match, la squadra deve fare i conti con un episodio che condizionerà pesantemente le scelte tattiche future. Al minuto 73 si è materializzato un evento temutissimo alla vigilia: Locatelli ammonito dal direttore di gara. Si tratta di un' ammonizione pesantissima nell'economia della stagione bianconera.