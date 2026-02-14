Gol Locatelli il centrocampista bianconero risponde a Pio Esposito | è 2-2 in Inter Juve
Il gol di Locatelli, segnato nel momento più difficile, arriva dopo le parole di Pio Esposito e porta il punteggio su 2-2. Il centrocampista della Juventus, che indossa anche la fascia di capitano, ha sfruttato un’occasione al limite dell’area per mettere a segno il pareggio. La sua conclusione precisa ha sorpreso la difesa dell’Inter, ribaltando le sorti del match.
di Francesco Spagnolo Gol Locatelli, il centrocampista e capitano bianconero con una conclusione dal limite dell’area di rigore ristabilisce la parità. Le ultime. Il Derby d’Italia si conferma una giostra di emozioni infinite, capace di ribaltare ogni scenario in pochi istanti. Dopo un vantaggio nerazzurro che sembrava aver indirizzato la sfida, la reazione della “Vecchia Signora” ha gelato San Siro, ristabilendo l’equilibrio. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE La firma d’autore porta il nome di Manuel Locatelli, il cui inserimento ha sorpreso la retroguardia di Chivu. Il gol Locatelli, il centrocampista bianconero risponde a Pio Esposito, ristabilendo le gerarchie in campo e confermando la tempra caratteriale della squadra di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
