Serie B Scalia Volley Sciacca cerca conferme a Termini Imerese

6 dic 2025

Oggi e domani si disputa la IX giornata del campionato di Serie B di pallavolo. La Scalia Volley Sciacca, reduce dal ritorno al successo nella scorsa settimana contro i catanesi della Gupe, sarà impegnata questo pomeriggio sul campo del Termini Imerese. I saccensi partono favoriti e puntano ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

