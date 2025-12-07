I fratelli Raucci calano il tris terza stella consecutiva dalla guida Chef di Pizza Stellato
I giovani fratelli Raucci ce l’hanno fatta di nuovo: Luca (26 anni) e Francesco (23), agguantano la terza stella. Il 24 novembre scorso, nella splendida cornice del Castello delle Cerimonie di Napoli, hanno ottenuto per il terzo anno consecutivo il premio della guida Chef Di Pizza Stellato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
