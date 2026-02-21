Livorno-Pineto | sfida cruciale 3 ko di fila per gli abruzzesi

Il Livorno ha subito tre sconfitte consecutive, una serie negativa che preoccupa i tifosi. La squadra abruzzese si prepara ad affrontare il match di sabato 21 febbraio alle 14:30 all’Armando Picchi di Livorno. La partita si presenta come un’occasione importante per cambiare rotta e risollevarsi in classifica. Entrambe le formazioni sono determinate a portare a casa i tre punti, rendendo l’incontro decisivo per il girone B di Serie C.

Il Livorno ospita il Pineto all'Armando Picchi questo sabato 21 febbraio 2026, alle 14:30, in una sfida cruciale per il girone B di Serie C. Gli amaranto cercano riscatto dopo la recente sconfitta contro la Pianese, mentre gli abruzzesi, attualmente in sesta posizione, arrivano dal Picchi con tre sconfitte consecutive alle spalle. La partita si preannuncia intensa per entrambe le squadre, con il Livorno determinato a consolidare la propria posizione in classifica e a tenere a distanza la zona playout, puntando al contempo a un piazzamento nei playoff. Il Pineto, a pari punti con Ternana e Campobasso, non vuole rinunciare alle ambizioni stagionali e cercherà di invertire la rotta dopo un periodo negativo.