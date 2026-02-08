Livorno salvezza | vittoria al 90° con Di Carmine Bra ko in un match cruciale per la Serie C

Il Livorno conquista tre punti pesanti contro il Bra, vincendo 2-1 al minuto 90. La partita si gioca sotto la pioggia e con il campo bagnato, ma i toscani trovano il gol decisivo proprio negli ultimi minuti, grazie a Di Carmine. Ora il Livorno si avvicina alla salvezza, mentre il Bra incassa una sconfitta che complica la sua corsa in classifica.

Il Livorno ha conquistato una vittoria fondamentale nella lotta per la salvezza, superando il Bra per 2-1 in una partita combattuta al Picchi, sotto una pioggia insistente e con una temperatura di 12 gradi. La rete decisiva è arrivata nel recupero, grazie al bomber di casa, Di Carmine, che ha siglato il gol che ha permesso agli amaranto di portare a casa tre punti preziosissimi. L'incontro, disputato domenica 8 febbraio 2026, si è rivelato un vero e proprio scontro diretto tra due squadre alla disperata ricerca di punti salvezza, con il Livorno che, alla fine, è riuscito a spuntarla grazie alla sua capacità di concretizzare le occasioni create nel finale.

Livorno-Bra, lo scontro salvezza si tinge d’amaranto al Picchi: 2-1Livorno, 8 febbraio 2026 - Gli amaranto si aggiudicano lo scontro salvezza contro il Bra, al Picchi termina 2-1 grazie alle reti di Dionisi e Di Carmine. Nonostante il risultato però per il Livorno ... msn.com

Serie C, Livorno-Bra 2-1: amaranto all'ultimo respiro, Di Carmine piega in extremis i giallorossiPesantissima vittoria in chiave salvezza per gli uomini di Venturato. Decisiva la rete del centravanti in pieno recupero ... today.it

In vista del match fondamentale per l'Unione Sportiva Livorno in chiave salvezza, il tifo organizzato si attiva, diramando un comunicato: «Domenica - si legge - abbiamo una partita fondamentale per il nostro futuro, nonostante il Bra non rappresenti un rival facebook