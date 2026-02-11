Pescara-Catanzaro | sfida cruciale in Serie B abruzzesi a caccia salvezza calabresi per il playoff Diretta su DAZN

Questa sera alle 20:00, lo stadio Adriatico di Pescara si riempie per una partita importante della Serie B. Il Pescara cerca punti salvezza, mentre il Catanzaro punta ai playoff. La sfida promette emozioni e può cambiare le sorti di entrambe le squadre. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Questa sera, alle 20:00, lo stadio Adriatico di Pescara ospiterà la sfida tra Pescara e Catanzaro, valida per la 24ª giornata della Serie BKT. La trasmissione è in diretta e gratuita su DAZN, accessibile senza necessità di registrazione. L’incontro vede contrapposte due squadre con obiettivi differenti: il Pescara alla disperata ricerca di punti salvezza e il Catanzaro in piena lotta per un posto nei playoff. Il calcio italiano continua a offrire spettacolo e, in particolare, la Serie B si appresta a vivere una serata intensa con il match tra Pescara e Catanzaro. L’evento sportivo è particolarmente significativo per entrambe le compagini, chiamate a confrontarsi su un campo che negli anni ha visto battaglie memorabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani sera il Catanzaro affronta un Pescara in emergenza, tra infortuni e assenze importanti.

