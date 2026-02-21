LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Tiberi prova a difendersi da Del Toro nella frazione regina

Tiberi si impegna a resistere agli attacchi di Del Toro nella tappa più difficile dell’UAE Tour 2026. La corsa si svolge oggi su un percorso con salite ripide e discese veloci, mettendo alla prova le capacità dei ciclisti. I corridori cercano di mantenere la posizione in classifica, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento. La gara continua con intensità, mentre i ciclisti affrontano gli ultimi chilometri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa dell’UAE Tour 2026. Frazione che misura 167.7 km con partenza da Al Ain Museum ed arrivo in salita a Jebel Hafeet. Seconda sfida tra scalatori che risulterà decisiva ai fini della classifica generale in quanto l’ultima tappa è totalmente pianeggiante. Antonio Tiberi dovrà stringere i denti difendendosi dagli attacchi che arriveranno in primis dal messicano Isaac Del Toro. A dispetto della salita che ha ospitato l’arrivo della terza tappa, Jebel Hafeet è ben conosciuta dai corridori.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi deve difendersi dagli attacchi di Del Toro!Tiberi si trova sotto pressione durante la sesta tappa dell’UAE Tour 2026, perché deve rispondere agli attacchi di Del Toro.

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro vince in volata. Tiberi sul podioIsaac Del Toro ha ottenuto la vittoria nella prima tappa dell’UAE Tour 2026, dopo aver scatenato una potente volata finale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.