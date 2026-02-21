LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Tiberi deve difendersi dagli attacchi di Del Toro!

Tiberi si trova sotto pressione durante la sesta tappa dell’UAE Tour 2026, perché deve rispondere agli attacchi di Del Toro. La corsa si svolge sulle strade di Abu Dhabi e i due ciclisti si contendono la vittoria in una fase decisiva. I fan seguono con attenzione ogni movimento, mentre i corridori spingono al massimo sulle salite più impegnative. La gara continua con grande tensione e velocità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa dell'UAE Tour 2026. Frazione che misura 167.7 km con partenza da Al Ain Museum ed arrivo in salita a Jebel Hafeet. Seconda sfida tra scalatori che risulterà decisiva ai fini della classifica generale in quanto l'ultima tappa è totalmente pianeggiante. Antonio Tiberi dovrà stringere i denti difendendosi dagli attacchi che arriveranno in primis dal messicano Isaac Del Toro. A dispetto della salita che ha ospitato l'arrivo della terza tappa, Jebel Hafeet è ben conosciuta dai corridori.