LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Gaffuri e Romele nella fuga di giornata

Durante la tappa di oggi del UAE Tour 2026, Gaffuri e Romele sono partiti in fuga, attirando l’attenzione degli spettatori. L’azione si è concentrata soprattutto nella prima parte della corsa, quando i due ciclisti hanno tentato di allontanarsi dal gruppo principale. Mattia Gaffuri, attualmente tra i migliori in classifica generale, si trova a poco più di quattro minuti dal leader Tiberi. La corsa continua con diversi tentativi di recupero.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 L’atleta meglio posizionato in generale è Mattia Gaffuri che prima di questa tappa era trentesimo a 4? 05? di distacco da Tiberi. 10.59 I nove fuggitivi hanno 1? 20? di vantaggio sul gruppo. 10.56 Thornley e Zukowsky vengono ripresi dal gruppo. 10.56 Mancano 10 chilometri al primo sprint intermedio di questa tappa. 10.55 Callum Thornley (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) hanno 38? di ritardo dai nove fuggitivi. 10.53 Questi i nove corridori in testa alla corsa: Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGA Team), Axel Huens e Johan Jacobs (Groupama – FDJ United), Joshua Tarling e Peter Øxenberg (Ineos Grenadiers), Mark Stewart (Modern Adventure Pro Cycling), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), Owain Doull (Team Visma Lease a bike) ed Alessandro Romele (XDS Astana Team) 10.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga, c’è Lorenzo MilesiOggi al UAE Tour 2026, una fuga composta da cinque corridori ha cambiato la corsa. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: grande bagarre per andare in fugaOggi durante il UAE Tour 2026, i ciclisti hanno dato vita a una corsa intensa, con numerosi tentativi di fuga. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour 2026, Jonathan Milan vince la 5^ tappa. Antonio Tiberi 1° in classifica generale; UAE Tour, 3ª tappa: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi deve difendersi dagli attacchi di Del Toro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa dell'UAE Tour 2026. Frazione ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Jonathan Milan, volata prorompente!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell'UAE Tour 2026. Vi ringraziamo per aver scelto ... oasport.it UAE Tour 2026: Jonathan Milan wins Stage 5, Tiberi retains the Red Jersey https://www.giroditalia.it/en/news/uae-tour-2026-jonathan-milan-wins-stage-5-tiberi-retains-the-red-jersey/ UAE Tour 2026: Jonathan Milan vince la tappa 5, Tiberi conserva la M - facebook.com facebook Uae Tour: impresa Tiberi, sua la terza tappa | Fantacycling x.com