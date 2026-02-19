Oggi al UAE Tour 2026, una fuga composta da cinque corridori ha cambiato la corsa. La causa è la fuga di gruppo, partita subito dopo la partenza, con l’obiettivo di sorprendere i favoriti. Tra i fuggitivi spicca Stefan De Bod, che ha già conquistato sei vittorie, di cui tre nelle cronometro. Milesi, tra i più attivi, si unisce al tentativo di allungare. La gara si fa più incerta e ogni secondo conta per la classifica generale. La corsa continua sulla strada degli Emirati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Dei fuggitivi il più titolato è Stefan De Bod con 6 vittorie, di cui tre a cronometro. 10.36 Il più giovane in fuga è il nostro Lorenzo Milesi con 23 anni. 10.34 Cresce il vantaggio dei cinque, 35? il distacco del gruppo. 10.33 Georg Steinhaser è il corridore, presente in fuga, con minor distacco dal leader della generale Tiberi, con 3’36” di svantaggio. 10.30 12? di vantaggio per i cinque leader, nel gruppo continuano i contrattacchi. 10.29 Stefan de Bod (Modern Adventure Pro Cycling), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Patrick Gamper (Jayco AlUla), Georg Steinhauser (EF Education EasyPost) e James Knox (Team Picnic PostNL), sono i cinque corridori che sono al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga, c’è Lorenzo Milesi

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier e Rickaert in fuga, gruppo a 7? 50?Durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, Dillier e Rickaert sono scappati in fuga, mentre il gruppo si trova a circa 50 secondi di distanza.

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier e Rickaert in fuga, 40 km all’arrivoDillier e Rickaert sono in fuga nel tratto finale del UAE Tour 2026, con circa 40 chilometri ancora da percorrere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.