LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i corridori affrontano il circuito finale

Remco Evenepoel ha dominato la tappa di oggi al UAE Tour 2026, vincendo sul circuito finale dopo aver ottenuto già cinque vittorie questa stagione. Il ciclista belga ha mostrato grande energia, accelerando nelle ultime salite e lasciando indietro gli avversari. Quattro ore fa, la corsa è partita da Abu Dhabi, con i corridori pronti a sfidarsi su un percorso impegnativo.

12:21 Lo scatenato Remco Evenepoel ha già conquistato cinque successi in questo inizio annata. 12:18 Nella quarta tappa dell'AlUla Tour di quest'anno Matteo Malucelli ha battuto Jonathan Milan. 12:15 Il gruppo compatto sta affrontando il circuito finale. 12:12 Sono tredici i corridori al via che hanno già ottenuto una vittoria in stagione. 12:09 Siamo a venti chilometri dal traguardo. 12:09 Milan ha preceduto il britannico Ben Tulett del Team Visma Lease a Bike e il belga Lennert Van Eetvelt della Lotto Intermarché. 12:06 Il primo snodo cruciale per la corsa sarà rappresentato dalla cronometro individuale di domani, la Hudayriyat Island -Hudayriyat Island di 12,2 chilometri.

Oggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il gruppo si mantiene compatto, e tra i favoriti ci sono anche Sam Welsford dell'INEOS Grenadiers e Ethan Vernon della NSN Cycling Team.

Silvan Dillier, corridore svizzero della Alpecin-Premier Tech, mantiene il comando della tappa odierna del UAE Tour 2026, dopo aver aumentato il suo margine sul gruppo.

