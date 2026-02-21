LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 7 corridori in fuga c’è Gaffuri

Gaffuri ha preso parte a una fuga durante la tappa odierna del UAE Tour 2026, causata da una strategia di attacco dei corridori più attivi. Sette ciclisti sono riusciti a staccarsi dal gruppo principale, aumentando il loro vantaggio a oltre 50 secondi. La fuga si sviluppa lungo i tratti pianeggianti, mentre i velocisti si preparano per uno sprint finale. La corsa prosegue con intensità, con i concorrenti pronti a reagire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Il gruppo in questo momento è allungato. 11.26 Il vantaggio dei sette fuggitivi è di 55? 11.23 Si rialza Owain Doull che viene ripreso dal gruppo. Restano 7 gli atleti in fuga. 11.21 Questa la classifica del primo sprint intermedio della sesta tappa: 1 HUENS Axel 8 3? 2 STEWART Mark 5 2? 3 DOULL Owain 3 1? 4 ØXENBERG Peter 1 11.18 Viene corretta la classifica dello sprint intermedio con Axel Huens che ha beffato Mark Stewart. 11.16 Non rientra Romele. Restano in otto in testa alla corsa. 11.13 Abbiamo da poco superato la prima ora di corsa. La velocità media fino a questo momento è di 52.🔗 Leggi su Oasport.it

