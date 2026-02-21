LIVE Speed skating Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Giovannini e Lollobrigida in finale senza forzare

Giovannini e Lollobrigida raggiungono la finale di speed skating a causa delle loro prestazioni eccellenti durante le semifinali. Giovannini si qualifica senza spingere troppo, mentre Lollobrigida dimostra grande tecnica sulla pista. Entrambi si preparano ora per l’atto finale, che si terrà nel tardo pomeriggio. La finale maschile avrà luogo alle 16.40 e i due atleti italiani cercano di ottenere un risultato importante nelle Olimpiadi di Milano-Cortina.

© Oasport.it - LIVE Speed skating, Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Giovannini e Lollobrigida in finale senza forzare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:20 Appuntamento alle 16.40 con la finale maschile in cui avremo il nostro Andrea Giovannini. Per Lollobrigida lancette puntate alle 17.15. A tra poco! 16:16 Con generosità Lollobrigida partecipa anche allo sprint conclusivo accontentandosi della seconda posizione alle spalle di Groenewoud. L'olandese chiude a quota 64 punti, per l'azzurra bottino di 45 punti. Nessun problema per la canadese Blondin e la belga Vanhoutte. Avanzano tutte le big. 16:15 Ultimi due giri. 16:14 ALE' FRANCESCA! Lollobrigida si prende i tre punti portandosi a casa il terzo sprint intermedio.