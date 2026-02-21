LIVE Speed skating Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Giovannini in finale senza forzare attesa per Lollobrigida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:28 Ora circa 20 minuti di pausa per consentire il rifacimento del ghiaccio. Si ripartirà alle 15.50 con le semifinali femminili. 15:26 61 punti e primo posto per il francese Loubineaud, seguito dal cinese Wu Yu (40) e dall’olandese van de Bunt (24). In pieno controllo della situazione approdano in finale Andrea Giovannini, quarto con 13 punti, ed il belga Swings (5° con 7 punti). 15:25 Piccola accelerazione nell’ultimo giro per Giovannini, che chiude quarto cementando la qualificazione. 15:23 Jilek si aggiudica un nuovo sprint balzando a 6 punti. Il ceco si rialza certo della qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

