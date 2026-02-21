LIVE Speed skating Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Giovannini in finale senza forzare attesa per Lollobrigida
Giovannini si qualifica alla finale della gara di speed skating dei Giochi Olimpici 2026 senza forzare le energie, mentre Lollobrigida aspetta di scendere in pista. La competizione si svolge sul ghiaccio appena rifatto, con circa venti minuti di pausa per prepararlo. La tensione cresce in vista delle prossime manches, e gli atleti si preparano per le sfide decisive. L’attenzione è tutta rivolta alle alte prestazioni in questa fase della manifestazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:28 Ora circa 20 minuti di pausa per consentire il rifacimento del ghiaccio. Si ripartirà alle 15.50 con le semifinali femminili. 15:26 61 punti e primo posto per il francese Loubineaud, seguito dal cinese Wu Yu (40) e dall’olandese van de Bunt (24). In pieno controllo della situazione approdano in finale Andrea Giovannini, quarto con 13 punti, ed il belga Swings (5° con 7 punti). 15:25 Piccola accelerazione nell’ultimo giro per Giovannini, che chiude quarto cementando la qualificazione. 15:23 Jilek si aggiudica un nuovo sprint balzando a 6 punti. Il ceco si rialza certo della qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
