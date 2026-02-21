LIVE Speed skating Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Giovannini in finale senza forzare tocca a Francesca Lollobrigida

Durante la gara di speed skating a Pechino, la canadese Blondin ha vinto il primo sprint, mentre Francesca Lollobrigida si è qualificata per la finale senza forzare. Giovannini, invece, ha concluso la sua prova senza spingere troppo, lasciando spazio alla giovane atleta italiana. La competizione si sta infiammando mentre i partecipanti si preparano per le fasi decisive. La finale promette battaglie intense tra i migliori atleti in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:10 La canadese Blondin si aggiudica il primo sprint davanti alla nostra Francesca Lollobrigida. Due punti per l'azzurra. 16:09 Ritmo controllato in queste prime tornate. Lollobrigida è già nelle primissime posizioni. 16:07 Partite! 16:04 Tutto pronto per la seconda semifinale con Francesca Lollobrigida. Questa la startlist: Groenewoud (NED) Blondin (CAN) Park (KOR) Lollobrigida (ITA) Hardi (SUI) Vanhoutte (BEL) Horikawa (JPN) Myers (USA) Semenova (AIN) Golubeva (KAZ) Hofmann (GER) Braun (FRA) Molnar (AUT) Adake (CHN) 16:00 Rientrano in 4 sulle fuggitive.