LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si comincia! Azzurri nella parte alta del tabellone

Durante la gara di skicross alle Olimpiadi 2026, un incidente tra Zuech e Kappacher ha sollevato dubbi sulla regolarità del confronto. Il contatto tra i due atleti è stato oggetto di attenzione da parte degli ufficiali, che stanno valutando se ci siano state violazioni delle regole. I supporter italiani tifano per una prova pulita dei loro rappresentanti, che si trovano nella parte alta del tabellone. La competizione prosegue con tensione e attesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.06 Attenzione, sotto investigazione il contatto tra Zuech e Kappacher. 12.05 Bene così. Deromedis prende la testa sin dalla partenza ed è primo. Sorpasso ruvido di Zuech all'interno su Kappacher: è secondo. Zorzi terzo dopo un contatto con lo stesso Zuech. Dunque passano Deromedis e Zuech. 12.02 Ora seconda batteria con tre azzurri: Zuech, Deromedis e Zorzi. Con loro l'austriaco Adam Kappacher. 12.01 Benissimo Tomasoni. Si mantiene sempre in scia a Howden e passa il turno. Fuori Baur. 12.00 Iniziati gli ottavi di finale. 11.58 Prima batteria degli ottavi con Howden (Canada), Baur (Svizzera) e Tomasoni.