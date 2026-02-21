LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tabellone durissimo per Deromedis Si comincia alle 12.00

Alle 12, gli atleti scendono in pista per la competizione di skicross ai Giochi Olimpici di Pechino 2026, dove Deromedis affronta un tabellone molto difficile. La gara si svolge in condizioni climatiche fredde e con neve compatta, che influiranno sulle prestazioni. Gli appassionati aspettano con ansia l’inizio, pronti a seguire ogni momento in diretta. La competizione promette di essere avvincente e ricca di sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 12.00 per la fase ad eliminazione diretta. 10.51 Deromedis avrà un tabellone da incubo: Howden già ai quarti, poi possibile semifinale da brividi addirittura con Howden, Wilmsmann e Melvin Tchiknavorian. Tutti i favoriti. 10.50 Tutti gli azzurri sono nella parte alta del tabellone. E non è quella buona.Agli ottavi Tomasoni avrà Howden e Baur, mentre ci saranno addirittura tre azzurri nella stessa heat: Zuech, Deromedis, Kappacher e Zorzi. 10.46 La classifica della prova cronometrata che delinea il tabellone ad eliminazione diretta: 1 HOWDEN Reece (Canada) 1:06.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: cinque azzurri qualificati, si parte alle 12.30 con DeromedisQuesta mattina a Val di Fassa si svolge la seconda gara di skicross.

LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si parte alle 10.00 con il seeding roundSimone Deromedis, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech e Federico Tomasoni si preparano per le prove di qualificazione nello skicross alle Olimpiadi 2026, che inizieranno alle 10.

