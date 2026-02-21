LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | dalle 12.00 gli ottavi tabellone durissimo per Deromedis e gli azzurri

Il campione italiano di skicross, Stefano Deromedis, si sta preparando per gli ottavi di finale alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gara si svolge oggi dalle 12.00 e il tabellone presenta avversari molto forti. Deromedis, che ha conquistato il suo miglior risultato in una competizione internazionale, affronterà una sfida difficile contro alcuni dei favoriti. La gara promette emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di sport invernali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:42 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della gara maschile di skicross. Poco meno di 20 minuti all’inizio degli ottavi di finale. 10.52 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 12.00 per la fase ad eliminazione diretta. 10.51 Deromedis avrà un tabellone da incubo: Howden già ai quarti, poi possibile semifinale da brividi addirittura con Howden, Wilmsmann e Melvin Tchiknavorian. Tutti i favoriti. 10.50 Tutti gli azzurri sono nella parte alta del tabellone. E non è quella buona.Agli ottavi Tomasoni avrà Howden e Baur, mentre ci saranno addirittura tre azzurri nella stessa heat: Zuech, Deromedis, Kappacher e Zorzi.🔗 Leggi su Oasport.it

