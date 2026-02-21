LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | dalle 12.00 gli ottavi tabellone durissimo per Deromedis e gli azzurri
Il campione italiano di skicross, Stefano Deromedis, si sta preparando per gli ottavi di finale alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gara si svolge oggi dalle 12.00 e il tabellone presenta avversari molto forti. Deromedis, che ha conquistato il suo miglior risultato in una competizione internazionale, affronterà una sfida difficile contro alcuni dei favoriti. La gara promette emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di sport invernali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:42 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della gara maschile di skicross. Poco meno di 20 minuti all’inizio degli ottavi di finale. 10.52 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 12.00 per la fase ad eliminazione diretta. 10.51 Deromedis avrà un tabellone da incubo: Howden già ai quarti, poi possibile semifinale da brividi addirittura con Howden, Wilmsmann e Melvin Tchiknavorian. Tutti i favoriti. 10.50 Tutti gli azzurri sono nella parte alta del tabellone. E non è quella buona.Agli ottavi Tomasoni avrà Howden e Baur, mentre ci saranno addirittura tre azzurri nella stessa heat: Zuech, Deromedis, Kappacher e Zorzi.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tabellone durissimo per Deromedis. Si comincia alle 12.00Alle 12, gli atleti scendono in pista per la competizione di skicross ai Giochi Olimpici di Pechino 2026, dove Deromedis affronta un tabellone molto difficile.
LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: dalle 13.45 gli ottavi maschili con DeromedisSegui in tempo reale gli ottavi maschili di skicross a Val Thorens 2025, a partire dalle 13:45.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinale; RECAP! Jole Galli all'8° post, oro Germania con Maier!; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Deromedis ci prova in una gara con tanti pretendenti.
LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross femminile. Grazie per aver seguito ... oasport.it
Skicross, Simone Deromedis parte a rilento della prova cronometrata: avrà un tabellone da brividiReece Howden ha giganteggiato nel seeding round dello skicross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il turno che ha delineato il tabellone ... oasport.it
Oggi alle Olimpiadi di MilanoCortina 2026 si svolgono le ultime gare, tra cui la mass start di pattinaggio con Andrea Giovannini e lo skicross con Simone Deromedis. Entrambe le discipline attirano l’attenzione degli spettatori, che seguono x.com
FANTASTICA VITTORIA PER JOLE E OTTIMI SEGNALI DA TUTTA LA SQUADRA! Lo skicross azzurro è a puntino per le Olimpiadi! Sulle nevi della val di Fassa trionfa una super Jole Galli che domina tutti i turni di gara e torna al successo in coppa - facebook.com facebook