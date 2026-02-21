LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Deromedis e Tomasoni eliminano Howden!

Durante la gara di skicross alle Olimpiadi 2026, Deromedis e Tomasoni hanno eliminato Howden, che aveva iniziato in testa. Deromedis ha mantenuto il vantaggio fin dall'inizio, vincendo la manche. Nel frattempo, Tomasoni ha superato Howden con un sorpasso deciso, avanzando alle semifinali. Anche Zuech ha superato Howden nel finale, lasciandolo fuori dalla corsa. La competizione ha regalato sorprese e sorpassi spettacolari fino all’ultimo istante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! MISSIONE COMPIUTA! FUORI HOWDEN! Era quello che volevamo! Deromedis in testa sin dalla partenza, chiude primo! Pazzesco sorpasso di Tomasoni su Howden: avanza in semifinale! Nel finale il canadese è stato passato anche da Zuech. 12.37 Ci siamo, ora il primo quarto di finale. 12.36 Tormenta di neve a Livigno. 12.33 A breve i quarti di finale, si inizia a fare sul serio. Tre azzurri contro Howden nella prima batteria: Deromedis, Zuech e Tomasoni. Attenzione che Zuech ha un cartellino giallo.