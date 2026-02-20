LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia il seeding round a breve il turno di Jole Galli

Jole Galli partecipa alla fase di qualificazione del live di skicross alle Olimpiadi 2026, un evento che si svolge oggi a partire dalla mattina. La gara è iniziata con l’austriaca Ofner, mentre la svedese Naeslund indossa il pettorale numero 6 e Galli l’8. La competizione si svolge su un percorso ricco di salti e curve strette, che mette alla prova la velocità e l’abilità degli atleti. La sfida tra le nazioni si fa sempre più intensa e i primi risultati arrivano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:00 Si parte con l’austriaca Ofner. Pettorale n.6 per la svedese Naeslund, con l’8 Jole Galli. Per Andrea Chesi il n.24. SEEDING ROUND 9:58 Ci siamo, sta per iniziare il seeding round della gara di skicross femminile. 9:53 Due le italiane in gara, con Andrea Chesi a caccia di un risultato di prestigio dinanzi al pubblico di casa. 9:48 Jole Galli dovrà offrire subito una run importante per strappare uno dei primi pettorali ed evitare un ottavo insidioso. L’azzurra potrà essere la mina vagante della gara in cui la svedese Sandra Naeslund sembra inarrivabile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia il seeding round, a breve il turno di Jole Galli Leggi anche: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dalle 10.00 il seeding round con Jole Galli Leggi anche: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Naeslund favorita, Jole Galli mina vagante Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Naeslund favorita, Jole Galli mina vagante; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; LIVE Biathlon, Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA: Tommaso Giacomel cerca la reazione nell’ultima occasione; Olimpiadi, il programma di venerdì 20 febbraio. LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Naeslund favorita, Jole Galli mina vaganteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di skicross femminile. A Livigno torna ... oasport.it Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: attesa per le finali di Lollobrigida e FontanaGiorno 15 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 20 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it È IL GIORNO DELLO… … ski crosssssss! Jole Galli e Andrea Chesi sfrecciano sulla neve di Livigno e sono pronte a dare spettacolo! Primo appuntamento alle 10 con il seeding round! Dalle 12 gli ottavi di finale! Forza ragazzeeeeee! #ItaliaTeam x.com Venerdì spettacolo, a #MilanoCortina2026, con il ritorno in pista di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Da non perdere il debutto dello ski cross con la nostra Jole Galli. Tenetevi forte! Sito Ufficiale https://milanocortina2026.coni.it/it/ Segui Italia - facebook.com facebook