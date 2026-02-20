LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | dalle 10.00 il seeding round con Jole Galli

Nella mattina delle Olimpiadi 2026, Jole Galli partecipa alla prova di skicross, un evento che si svolge sulla neve di Milano. La competizione è in corso, e alle 10.00 si svolge il seeding round che determina le posizioni di partenza. L’Italia schiera anche Andrea Chesi, che cerca di ottenere un buon piazzamento davanti al pubblico locale. I atleti sono pronti a sfidarsi sulle piste innevate, tra adrenalina e speranze di medaglie. La gara si svolge sotto gli occhi di numerosi spettatori presenti e collegati in diretta.

9:53 Due le italiane in gara, con Andrea Chesi a caccia di un risultato di prestigio dinanzi al pubblico di casa. 9:48 Jole Galli dovrà offrire subito una run importante per strappare uno dei primi pettorali ed evitare un ottavo insidioso. L'azzurra potrà essere la mina vagante della gara in cui la svedese Sandra Naeslund sembra inarrivabile. 9:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della gara olimpica di skicross femminile. Poco più di 15 minuti all'inizio del seeding round che servirà ad assegnare i pettorali con le relative teste di serie ed a stilare la composizione delle batterie.