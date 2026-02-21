LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Deromedis lancia la sfida al favorito Howden

Giovanni Deromedis ha sfidato il favorito Howden durante la gara olimpica di skicross ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La sua decisione di accelerare in curva ha sorpreso gli avversari, attirando l’attenzione degli spettatori presenti sulle tribune. In questa fase della competizione, ogni movimento conta e l’azzurro sta dimostrando grande determinazione. La corsa è in pieno svolgimento e il pubblico segue con attenzione ogni sua mossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di skicross maschile. Nella splendida cornice di Livigno l'Italia punta tutto su Simone Deromedis. L'asso azzurro vuole accendere il pubblico italiano lanciando la sfida al favorito canadese Reece Howden. Appuntamento alle 10.00 con il seeding round che disegnerà il tabellone, mentre le heat ad eliminazione diretta inizieranno alle 12.00 a partire dagli ottavi. Come accaduto in campo femminile il seeding round non è da inquadrarsi come una qualificazione in quanto ci saranno 32 atleti al via da dividere in otto ottavi da 4.