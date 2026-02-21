LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Howden subito il migliore nel seeding round Zuech e Deromedis in top ten
Durante la sessione di qualificazione, Howden ha segnato il miglior tempo nel round di selezione, portando subito pressione agli avversari. Zuech e Deromedis si sono posizionati tra i primi dieci, mostrando un’ottima forma. Nel frattempo, Detraz, rappresentante svizzero, si è fermato al dodicesimo posto, con occhi puntati sul tedesco Fischer, che cerca di migliorare il proprio risultato. La competizione si fa sempre più intensa in vista delle gare decisive.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:33 E’ dodicesimo l’elvetico Detraz, occhi puntati adesso sul tedesco Florian Fischer. 10:31 Undicesima posizione per il transalpino Terence Tchiknavorian. Sarebbe importante per Zuech e Deromedis conservare la settima e l’ottava posizione, ma ci sono ancora atleti pericolosi. Uno ad esempio è lo svizzero Romain Detraz, appena partito. 10:30 14° posto per il tedesco Renn, attenzione ora al francese Terence Tchiknavorian. 10:28 Un errore purtroppo per Zorzi, che chiude in 18esima posizione ad oltre due secondi dal leader. Si prosegue con il tedesco Renn.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Naeslund svetta nel seeding round, Galli fuori dalla top 8Naeslund ha dominato il seeding round dello skicross alle Olimpiadi 2026, confermando la sua posizione di favorita.
Jole Galli ci prova, ma il sorpasso non arriva alle Olimpiadi. Sorpresa nello skicross: Naeslund non vince! - x.com
FANTASTICA VITTORIA PER JOLE E OTTIMI SEGNALI DA TUTTA LA SQUADRA! Lo skicross azzurro è a puntino per le Olimpiadi! Sulle nevi della val di Fassa trionfa una super Jole Galli che domina tutti i turni di gara e torna al successo in coppa - facebook.com facebook