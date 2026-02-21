LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Howden subito il migliore nel seeding round Zuech e Deromedis in top ten

Durante la sessione di qualificazione, Howden ha segnato il miglior tempo nel round di selezione, portando subito pressione agli avversari. Zuech e Deromedis si sono posizionati tra i primi dieci, mostrando un’ottima forma. Nel frattempo, Detraz, rappresentante svizzero, si è fermato al dodicesimo posto, con occhi puntati sul tedesco Fischer, che cerca di migliorare il proprio risultato. La competizione si fa sempre più intensa in vista delle gare decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:33 E' dodicesimo l'elvetico Detraz, occhi puntati adesso sul tedesco Florian Fischer. 10:31 Undicesima posizione per il transalpino Terence Tchiknavorian. Sarebbe importante per Zuech e Deromedis conservare la settima e l'ottava posizione, ma ci sono ancora atleti pericolosi. Uno ad esempio è lo svizzero Romain Detraz, appena partito. 10:30 14° posto per il tedesco Renn, attenzione ora al francese Terence Tchiknavorian. 10:28 Un errore purtroppo per Zorzi, che chiude in 18esima posizione ad oltre due secondi dal leader. Si prosegue con il tedesco Renn.