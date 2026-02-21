LIVE Sci alpinismo Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via

Lunedì, un incidente ha coinvolto alcuni atleti durante una sessione di allenamento di sci alpinismo, causando lievi ferite a due partecipanti. La causa sembra essere stata una perdita di controllo durante una discesa ripida in una zona impervia. La Federazione internazionale ha immediatamente attivato le squadre di soccorso e sospeso le attività sul percorso. Intanto, gli organizzatori hanno deciso di monitorare attentamente le condizioni prima di riprendere le competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 I favori del pronostico sono per Francia e Spagna. I transalpini potranno contare su Emily Harrop, a caccia della rivincita dopo l’oro mancato nella sprint femminile, e Thibault Anselmet. 13.16 Saranno 12 le nazionali in gara. L’Italia si affida ad Alba de Silvestro e Michele Boscacci. Gli azzurri partono come quarta forza in campo, ma potranno sognare la medaglia. I due sono marito e moglie e possono contare su una grande intesa in questa gara, dove entrambi trovano un format più congeniale rispetto alle sprint di qualche giorno fa. In stagione la coppia azzurra è già salita sul podio in Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpinismo, Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA: Italia quarta forza, ma medaglia non impossibileL'Italia ha ottenuto un piazzamento importante nella staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi di Milano Cortina 2026, arrivando quarta.

LIVE Sci alpinismo, Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA: Italia quarta forza, ma si può sognareL’Italia si posiziona al quarto posto nella staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi di Milano Cortina 2026, una gara che ha coinvolto atleti di tutto il mondo.

BRONZO storico per Sofia GOGGIA in discesa libera | #MilanoCortina2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.