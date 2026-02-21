LIVE Sci alpinismo Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via
Lunedì, un incidente ha coinvolto alcuni atleti durante una sessione di allenamento di sci alpinismo, causando lievi ferite a due partecipanti. La causa sembra essere stata una perdita di controllo durante una discesa ripida in una zona impervia. La Federazione internazionale ha immediatamente attivato le squadre di soccorso e sospeso le attività sul percorso. Intanto, gli organizzatori hanno deciso di monitorare attentamente le condizioni prima di riprendere le competizioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 I favori del pronostico sono per Francia e Spagna. I transalpini potranno contare su Emily Harrop, a caccia della rivincita dopo l’oro mancato nella sprint femminile, e Thibault Anselmet. 13.16 Saranno 12 le nazionali in gara. L’Italia si affida ad Alba de Silvestro e Michele Boscacci. Gli azzurri partono come quarta forza in campo, ma potranno sognare la medaglia. I due sono marito e moglie e possono contare su una grande intesa in questa gara, dove entrambi trovano un format più congeniale rispetto alle sprint di qualche giorno fa. In stagione la coppia azzurra è già salita sul podio in Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Oasport.it
