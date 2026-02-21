LIVE Sci alpinismo Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA | Italia quarta forza ma medaglia non impossibile

L'Italia ha ottenuto un piazzamento importante nella staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi di Milano Cortina 2026, arrivando quarta. La gara si è svolta oggi sotto il sole, con gli atleti italiani che hanno dato il massimo nonostante le difficili condizioni di percorso. La squadra azzurra ha mostrato una buona preparazione, avvicinandosi alle medaglie. La lotta resta aperta, e una medaglia potrebbe arrivare nelle prossime prove. La competizione continua con grande emozione.

© Oasport.it - LIVE Sci alpinismo, Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA: Italia quarta forza, ma medaglia non impossibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti all a DIRETTA LIVE testuale della staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Quest’oggi si chiuderà la prima storica partecipazione dello sci alpinismo in una rassegna a cinque cerchi con il terzo ed ultimo titolo olimpico in palio. Saranno 12 le nazionali in gara. L ‘Italia si affida ad Alba de Silvestro e Michele Boscacci. Gli azzurri partono come quarta forza in campo, ma potranno sognare la medaglia. I due sono marito e moglie e possono contare su una grande intesa in questa gara, dove entrambi trovano un format più congeniale rispetto alle sprint di qualche giorno fa.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Sci alpinismo, Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA: Italia quarta forza, ma si può sognareL’Italia si posiziona al quarto posto nella staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi di Milano Cortina 2026, una gara che ha coinvolto atleti di tutto il mondo. LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia quarta a metà gara, ora le donneLa staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina è arrivata a metà gara. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Sci alpinismo, Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA: Italia quarta forza, ma si può sognare; L'Italia esce a mani vuote nello SkiAlp: rivivi il LIVE delle due sprint; Milano-Cortina 2026, sci di fondo: bronzo per l'Italia nella staffetta maschile; Sci alpinismo oggi, Olimpiadi 2026: orari sprint a coppie, tv, programma, streaming, italiani in gara. LIVE Sci alpinismo, Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA: Italia quarta forza, ma si può sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta mista di sci ... oasport.it A che ora lo sci alpinismo domani in tv, Olimpiadi 2026: staffetta mista, programma, streamingLa nuova disciplina olimpica chiude il suo programma con il secondo appuntamento in tre giorni. Bormio ospita la staffetta mista di sci alpinismo. oasport.it Se alle Olimpiadi c'è questa versione dello sci alpinismo può starci benissimo anche il ciclocross. - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Marito e moglie in gara nello sci alpinismo: 'Insieme Olimpiadi più belle'. De Silvestro-Boscacci in staffetta mista: 'Ma se siamo nervosi è letale...' . #ANSA x.com