LIVE Sci alpinismo Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA | Italia quarta forza ma si può sognare

L’Italia si posiziona al quarto posto nella staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi di Milano Cortina 2026, una gara che ha coinvolto atleti di tutto il mondo. La competizione, trasmessa in diretta, ha visto gli azzurri affrontare un percorso impegnativo di circa 25 km con dure salite e discese tecniche. La squadra italiana ha mostrato una buona tenuta fisica e strategia, mantenendo vivo il sogno di un podio che potrebbe ancora arrivare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Quest'oggi si chiuderà la prima storica partecipazione dello sci alpinismo in una rassegna a cinque cerchi con il terzo ed ultimo titolo olimpico in palio. Saranno 12 le nazionali in gara. L'Italia si affida ad Alba de Silvestro e Michele Boscacci. Gli azzurri partono come quarta forza in campo, ma potranno sognare la medaglia. I due sono marito e moglie e possono contare su una grande intesa in questa gara, dove entrambi trovano un format più congeniale rispetto alle sprint di qualche giorno fa.