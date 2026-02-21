LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bezzecchi fa sul serio e supera Bagnaia in vetta alla classifica

Durante i test di Buriram, Bezzecchi ha dimostrato grande determinazione e ha superato Bagnaia in classifica. La sessione si anima con Pedro Acosta, che registra tempi sotto 1’30” sulla KTM, e Fabio Di Giannantonio che cerca il miglior giro. La pista si riempie di azione mentre i piloti spingono al massimo per affinare le proprie moto. La giornata prosegue con molte sorprese e sfide sul circuito thailandese.

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bezzecchi fa sul serio e supera Bagnaia in vetta alla classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03 Ottimo il passo da 1'30" basso di Pedro Acosta sulla KTM, mentre Fabio Di Giannantonio si lancia per un giro veloce. Potrebbe prendersi la prima posizione. 10.00 Bagnaia lavora sul passo gara, stampando una serie di giri da 1'30?alto. Completato questo run, Pecco fa rientro ai box. Nuovamente in pista Bezzecchi sull'Aprilia. 9.57 Nel frattempo migliora anche Bastianini con la KTM in 1'30?627, salendo in tredicesima posizione a poco più di 1? dalla vetta. 9.55 Comincia un nuovo run per Bagnaia, che sta continuando a lavorare con due carene diverse oggi.